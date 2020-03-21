Глава Миасса обратился к жителям города после первого случая коронавируса

Мэр попросил миассцев не паниковать.

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Глава Миасского городского округа Григорий Тонких обратился к жителям города с просьбой соблюдать спокойствие. 21 марта на территории Миасса был организован оперативный штаб, на котором присутствовали представители различных ведомств, а также врачи. В рамках встречи рассмотрели все необходимые действия, которые необходимо предпринять после того, как в городе был зафиксирован первый зараженный коронавирусной инфекцией.

«Обращаюсь к жителям города! Ситуация находится под контролем. Мы неоднократно обсуждали алгоритм действий в чрезвычайных ситуациях, в том числе и с коронавирусной инфекцией. Не поддавайтесь панике и верьте только достоверным источникам информации из официальных источников. Будьте социально-ответственные, соблюдайте меры по изоляции, если вы прибыли из-за границы. На сегодняшний день в Миассе официально подтвержден один случай заболевания. Молодой человек госпитализирован и находится под наблюдением. Ему оказывается вся необходимая помощь. В настоящее время 19 человек находятся на изоляции в домашних условиях», — обратился к жителям Миасса Григорий Тонких.

Напоминаем, что всем, кто контактировал с зараженным жителем Миасса, необходимо остаться дома и позвонить на горячую линию в Министерство здравоохранения по номеру телефона: 8-351-240-15-16. По обращению будут направлены специалисты, которые проведут все необходимые исследования. Все это время необходимо оставаться на 14-дневном карантине.