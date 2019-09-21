Первый Всероссийский «Осенний кубок чистоты» проходит в Челябинске

Мероприятие организовано в рамках проекта «Чистые игры».

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Почти 80 студентов и школьников в Челябинске сегодня собрались на городском пляже. Именно здесь сегодня, 21 сентября, проходит Первый Всероссийский «Осенний кубок чистоты». Мероприятие организовано в рамках проекта «Чистые игры». Такое же мероприятие сегодня проходит еще в 60 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и многих других.

«Сегодня уже 31 „Чистые игры“ на которых присутствует очень много молодых жителей Южного Урала. Тот результат, который мы видим: тонны собранного мусора, огромный азарт, горящие глаза — это то, что нужно, чтобы на Южном Урале была хорошая экология», — прокомментировал для сайта «Первый областной» председатель Общественной палаты Челябинской области Олег Дубровин.

Каждому участнику было выдано по три пакета для сбора мусора: в зеленый они собирают стекло, в синий — пластик, а в черном окажется сборный мусор. Как отмечают сами участники, чаще всего попадаются упаковки от чипсов и сухариков, которые выбрасывают жители города.

После сбора мусора ребят ждет эко-викторина, чаепитие и награждение.

«Для ребят пройдет викторина, где они ответят на вопросы об экологии. Потом будет чаепитие и награждение. В списке подарков сертификаты в пиццерию, на квест, а также сувенирная продукция: футболки, кружки», — рассказала сайту «Первый областной» региональный координатор проекта «Чистые игры» Олеся Ефимова.

Отметим, что во время соревнования каждый из участников успевает собрать от 3 до 5 120-литровых мешков мусора.

«Чистые игры» проходят с 2014 года. За это время проект успел стать международным: они проходили России, Китае, Японии, Казахстане и Индии. Всего в них приняли участие около 46 тысяч человек, которые собрали 944 тонны мусора. Половина его была отдана на переработку.