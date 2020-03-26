Ирина Гехт рассказала о челябинской «Коммунарке»

Медицинские учреждения области готовы к росту заболеваемости коронавирусной инфекцией.

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В Челябинской области медицинские учреждения подготовлены к росту заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Всего в регионе создано 16 госпитальных баз с инфекционными отделениями, все они готовы к приему пациентов, имеют необходимое оборудование и медикаменты. Кроме того, для этих нужд будет выделена целая больница.

«Наблюдая как развивается ситуация в других странах, мы должны быть готовы к повышению заболеваемости. Для этого мы полностью освобождаем одну больницу, речь о Городской больнице № 2. Она будет как Коммунарка в Москве, площадка, созданная на случай всплеска заболеваемости. Мы надеемся, что неделя карантинных мероприятий позволит нам не выйти на этот пик, который был в Китае и Италии», — прокомментировала ситуацию первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

Все пациенты больницы № 2 будут перенаправлены в отделения других медицинских учреждений города. А медицинский городок, специализирующийся на коронавирусной инфекции, сможет оказывать многопрофильную помощь больным, в том числе и заразившимся роженицам: там будет работать роддом.

Первый вице-губернатор подчеркнула, что предстоящую неделю выходных необходимо провести дома в максимальной изоляции, соблюдая все карантинные меры.