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Совет будет действовать как совещательный, коллегиальный и консультативный орган и осуществлять координацию вопросов, касающихся интересов детей.
«Молодежь лучше знакома с проблемами детей, их экспертное мнение способно открыть для нас новые пути решения уже известных нам проблем», — комментирует Евгения Майорова.
В совет могут войти граждане от 14 до 35 лет, заинтересованные в охране прав ребенка. Совет избирается сроком на два года. Для того, чтобы вступить в совет необходимо заполнить анкету.
Всю подробную информацию о полномочиях и задачах органа при Уполномоченном по правам ребенка можно узнать здесь.