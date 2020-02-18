Первый в РФ молодежный совет при детском омбудсмене создадут в Челябинске

Вступить в ряды совета приглашают молодых и активных.

Послушать 00:00



Совет будет действовать как совещательный, коллегиальный и консультативный орган и осуществлять координацию вопросов, касающихся интересов детей.



«Молодежь лучше знакома с проблемами детей, их экспертное мнение способно открыть для нас новые пути решения уже известных нам проблем», — комментирует Евгения Майорова.

В совет могут войти граждане от 14 до 35 лет, заинтересованные в охране прав ребенка. Совет избирается сроком на два года. Для того, чтобы вступить в совет необходимо заполнить



Всю подробную информацию о полномочиях и задачах органа при Уполномоченном по правам ребенка можно Детский омбудсмен Евгения Майорова создает свой молодежный совет. Данный орган при Уполномоченном по правам ребенка будет первым в России на территории Челябинской области.Совет будет действовать как совещательный, коллегиальный и консультативный орган и осуществлять координацию вопросов, касающихся интересов детей.В совет могут войти граждане от 14 до 35 лет, заинтересованные в охране прав ребенка. Совет избирается сроком на два года. Для того, чтобы вступить в совет необходимо заполнить анкету. Всю подробную информацию о полномочиях и задачах органа при Уполномоченном по правам ребенка можно узнать здесь.