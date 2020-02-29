Жалобы на учителя, бьющего детей лопатой, проверят в Челябинской области

Информацию о педагоге, который может ударить лопатой, разместили в социальных сетях.

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В Челябинской области проверять школу в Аргаяшском районе, ученики которой жалуются на преподавателя. По словам учащихся, учитель даже может ударить их лопатой. Информацию об этом разместили в социальных сетях, обращаясь к главе региона Алексею Текслеру.

«Просим провести проверку в ново-соболевской школе Аргаяшского района. Учитель труда и географии не раз бил детей за непослушание. Может ударить ключами, палкой и даже лопатой. Также дети убирают в школе снег. Как говорит учитель, они отрабатывают бесплатные обеды таким образом», — гласит сообщение в социальных сетях.

В работу уже включилась уполномоченный по правам ребенка Челябинской области Евгения Майорова.

«В понедельник мы выезжаем в Аргаяшский район для проверки серии обращений, в том числе о ситуации в ново-соболевской школе», — сообщает Евгения Майорова.

Детский омбудсмен призывает рассказать подробности ситуации: какие дети могли пострадать, в каком классе они обучаются, чтобы выезд прошел максимально эффективно.