Первый утренник прошел в новом детском саду в Парковом

На открытие в долгожданный садик приехала Наталья Котова.

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В микрорайоне «Парковый» открылось структурное подразделение детского сада № 45. Новое помещение находится через дорогу, и в него смогут ходить 150 детей. 8 групп: 2 группы для детей — от 1,5 до 3 лет, 6 — от 3 до 7 лет. Новый детский сад понравился и родителям, и детям, на неполный день сюда уже приводят ребят.

«Мы ждали очередь полгода, для этого района срок небольшой, тут много молодых семей. Открытие этого садика стало для нас палочкой выручалочкой. Мы переехали сюда из советского района и пришлось возить ребенка туда. Тут все чисто, красиво, оформлено, ребенку очень понравилось», — рассказала сайту «Первый областной» мама 5-летнего Миши Екатерина Лоскутова.

Помимо нового помещения и оборудования, у детского сада масштабные планы: создание собственной футбольной команды, терапия песком и стационарный планетарий.

«Нам очень хочется реализовать краеведческое направление, знакомить детей с историей родного края, оборудовать планетарий, организовать занятия пескотерапией, кабинет психолога. Есть планы по дополнительным занятиям, но какие именно они будут, решат родители», — прокомментировала для сайта «Первый областной» заведующий детского сада № 45 Лариса Усольцева.

Ознакомиться с долгожданным новым садиком приехала глава Челябинска Наталья Котова.

«Современный детский сад. Его очень ждали жители Паркового, как ждут и другие детские сады. Ранее здесь велось строительство только многоквартирных домов, без инфраструктуры. В следующем году мы планируем построить еще один садик и школу, в идеале — два садика. За несколько лет мы постараемся построить здесь все, чтобы жителям было комфортно», — рассказала сайту «Первый областной» Наталья Котова.

Всего в 2019 году в Челябинске построили 5 детских садов, было выкуплено 3, а также еще 3 нежилых помещения на 1 этаже, которые переделали в детские сады. Всего удалось создать 1900 новых мест. На 2020 год большие планы: будет построено 4 садика и выкуплено еще 3.