Первый укус клеща зафиксировали в Челябинской области

Туристка из Абзаково обратилась за помощью в больницу Магнитогорска.

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Природный кровопийца активизировался в первый день весны. Девушка, которая проводила время в Абзаково была вынуждена обратится за помощью врачей третьей городской больницы Магнитогорска. На затылке она обнаружила клеща, который впился в ее кожу. Врачи предприняли все необходимые меры и отправили «кровопийцу» в лабораторию для проверки на наличие или отсутствие энцефалита и других заболеваний. Такое раннее пробуждение кровососущих нетипично для нашего региона.

«Я посмотрел статистику, за последние 5 лет у нас были первые обращения только в апреле месяце. Самый ранний был-это в 15 году 16 марта. Первого марта такого за последние 5-6 лет точно не было», — прокомментировал Сергей Овсянников, заведующий травмпунктом городской больницы № 3.

Специалисты связывают такое раннее пробуждение клещей с аномально теплой зимой, которая царила в регионе. Резкое потепление заставило их активизироваться. Обычно южноуральцы начинают обращаться за помощью к врачам после укусов клещей в середине и конце весны.