Первого клеща обнаружили в Миассе

Паукообразного нашли в шерсти питомца после прогулки.

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Первого клеща сняли с собаки в Миассе. После прогулки хозяйка питомца Татьяна Рябчинская начала вычесывать пса и в шерсти обнаружила насекомое. Разглядев его, она поняла, что это клещ.

«В середине февраля гуляли с собакой на поляне. Гуляли как обычно, собака бегала по кустам. Дома начали чесать, обнаружили клеща. Удивились, что он может быть в феврале, сфотографировали. Очень испугались, сразу же проверили себя и еще раз собаку. Клеща сожгли», — рассказывает сайту «Первый областной» Татьяна Рябчинская.

По ее словам, клещ был активен, но немного отличался от тех, которых она встречала в теплое время года: паукообразное было в крапинку.

То, что клещи появляются еще зимой, объясняют эксперты.

«С первых проталин возрастает активность клещей. Зима теплая, солнце пригревает. То, что они активизируются, это понятно. Ежегодно в последние время увеличивается и количество укушенных в черте города. Кусают в зданиях, на улицах. В особой зоне риска находятся туристы, садоводы и работники лесничеств», — сообщает Инфекционист ГБ № 2 города Миасс Антонина Девятова.

Для того, чтобы обезопасить себя, необходима активная иммунизация, то есть прививка. Существует и пассивная иммунизация, после укуса клеща человеку вводят иммуноглобулин. Нужно помнить, что прививка является противопоказанием ко вводу данного препарата, по словам эксперта, зафиксировано несколько летальных случаев из-за того, что привитому человеку после укуса поставили укол.

В лесной местности необходимо проверять тело и одежду каждые несколько часов, стараться носить скользкие вещи белого цвета, на которых будет легко заметить клеща.