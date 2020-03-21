Первый случай коронавируса зарегистрирован в Челябинской области

Заболел житель Миасса.

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В Челябинской области официально подтвердился первый случай заболевания коронавирусом. Это молодой человек из Миасса, который вернулся из поездки в Испанию. У него были взяты анализы, он был изолирован. Парень чувствует себя хорошо, болезнь протекает в легкой форме.

«Мы были к этому готовы. Соблюдайте рекомендации врачей. Не посещайте без большой надобности общественные места. Чаще оставайтесь дома. Позаботьтесь о детях, берегите старшее поколение. И самое главное: соблюдайте гигиену. Тем, кто недавно вернулся из-за рубежа, необходимо соблюдать карантин. Не рискуйте здоровьем окружающих», — прокомментировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

На любые вопросы о вирусе вы можете узнать на горячей линии регионального Минздрава 8 (351) 240-15-16.