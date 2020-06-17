Первый ребенок с подтвержденным COVID-19 родился в Челябинске

Мама младенца переносила заболевание в легкой форме.

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В роддоме Областной клинической больницы № 2 в Челябинске каждый обход начинается с того, что доктор должен надеть СИЗ. Здесь лежат только пациентки с симптомами заболевания и с подтвержденными положительными анализами на COVID-19.

Именно здесь и родился первый младенец, которому заболевание передалось от матери.

«Женщина была в родах, ее привезли в наш роддом, хотя у нее были незначительные симптомы: заложенность носа и першение в горле. Девушка была очень недовольна, что ее привезли к нам, но когда пришел ее анализ, он оказался положительным. Она поступила уже с родовой деятельностью, у ребенка также был подтвержден ковид. Это было 20 дней назад, теперь у них все хорошо», — рассказала корреспонденту медиахолдинга ОТВ врач акушер-гинеколог Евгения Балакишиева.

Истории со счастливым финалом — не единственные. Часто случается так, что мамам, с подтвержденным диагнозом COVID-19, приходится делать самый страшный выбор в своей жизни.

«Случается, что женщины вынуждены прерывать беременность, поскольку на чаше весов либо их жизнь, либо беременность. Как правило, у беременных коронавирусная инфекция протекает с особенностями, она всегда сопровождается пневмонией. Есть единичные беременные женщины, которые болеют легко и их можно лечить на дому, но чаще всего, болезнь проходит тяжело, пневмонии развиваются молниеносно: сегодня поражение легких 5%, завтра — 50%, послезавтра — 75%», — комментирует ситуацию для корреспондента медиахолдинга ОТВ заместитель главного врача Областной клинической больницы № 2, доктор медицинских наук Екатерина Воропаева.

После того, как роддом переквалифицировали на прием пациенток с коронавирусом. он принял 187 будущих мам. Более 50 из них уже родили малышей. Для того, чтобы обеспечивать круглосуточную помощь, медицинскому персоналу зачастую приходится работать сутки через сутки, потому что соблюдать комфортный график сложно — врачи точно также заражаются и болеют. Поэтому медицинские работники просят соблюдать профилактические меры, масочный режим и социальную дистанцию. Избегать скопления людей, а также людей, у которых есть симптомы заболевания.