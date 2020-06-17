Кого в Челябинской области бесплатно проверят на наличие коронавируса?

Региональный Минздрав прописал категории пациентов для обследования.

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Министерство здравоохранения Челябинской области опубликовало категории пациентов, которые подлежат обязательному обследованию на COVID-19. Список разделен на три уровня по приоритетам, к каждому пункту прописан срок взятия анализов. Все пациенты будут проверены бесплатно.

«Руководителям медицинских организаций, в отношении которых Министерство здравоохранения Челябинской области выполняет функции и полномочия учредителя, осуществлять забор биологического материала для лабораторной диагностики коронавирусной инфекции согласно перечню, утвержденному приказом», — сказано в пункте № 2 приказа Минздрава.

Так, к первому уровню относятся:

Граждане, прибывшие из-за границы. При проявлении признаков коронавируса анализы будут взяты немедленно. А при отсутствии любых симптомов — на 8-10 день прибытия в Россию;

Люди, контактировавшие с ковидным больным. Анализы у них будут взяты по аналогии с прибывшими из-за рубежа;

Пациенты с диагнозом «внебольничная пневмония». На коронавирус их проверят при постановке диагноза, на госпитальной базе;

Медицинские работники госпитальных баз, станций скорой помощи, в том числе водители и прочий персонал организаций. Анализы на COVID-19, при проявлении признаков респираторной инфекции будут проведены немедленно. При отсутствии признаков инфицирования и иммуноглобулинов класса G к коронавирусной инфекции - еженедельно. При этом, если в крови работника выявлены иммуноглобулины класса G к коронавирусной инфекции, еженедельное обследование не проводится;

Также проверяются работники медорганизаций, имеющих риск инфицирования при профессиональной деятельности при проявлении симптомов, не исключающих коронавирус. Обследование проводится немедленно при обнаружении признаков инфекции;

Граждане, находящиеся в интернатах, детских домах, детских лагерях, пансионатах для пожилых или других стационарных организациях соцобслуживания, а также в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Они будут проверены незамедлительно при проявлении симптомов респираторной инфекции;

Помимо этого, обследованию подлежат пациенты госпитальных баз перед выпиской (до получения двух отрицательных анализов на COVID-19);

И обязательно, если первый анализ на коронавирус будет «условно положительный», повторное взятие биоматериала нужно провести в течение двух часов;

К приоритету второго уровня относятся следующие пациенты:

Люди старше 65 лет, самостоятельно обратившиеся за медпомощью, при проявлении симптомов респираторной инфекции, будут проверены на коронавирус незамедлительно;

Сотрудники детских домов и соцучреждений, осуществляющие свою деятельность в рамках превентивной изоляции анализы будут взяты не ранее чем за 7 дней до превентивной изоляции;

Пациенты, госпитализированные по экстренным показаниям, будут проверены незамедлительно, но с использованием экспресс-диагностики;

И к третьему уровню приоритета относятся:

Граждане, подлежащие призыву на военную службу, будут проверены на COVID-19 не ранее чем за 7 дней до явки на сборный пункт;

Также будут проверены дети организованных коллективов, если среди них будут выявлены три случая заболевания респираторной инфекции. Обследование будет проведено как при вспышечной заболеваемости;

Обязательно будут обследованы пациенты, подлежащие плановой госпитализации. Их проверят на наличие инфекции не ранее чем за 7 дней до момента госпитализации.

Напомним, на сегодняшний день, 17 июня, в Челябинской области зафиксировано 5 301 случай заражения COVID-19. Вылечилось 2 732 человека, умерло 95 пациентов. На лечении на данный момент остаются 2 474 человека.