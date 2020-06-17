Несколько сотрудников Росгвардии заболели коронавирусом

Подразделение работает в штатном режиме.

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В управлении Росгвардии по Челябинской области пятеро сотрудников заболели коронавирусом. Они получили положительные результаты теста на COVID-19. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Ни у одного из них нет симптомов проявления заболевания. Сами носители и лица, контактировавшие с ними, а это еще пять человек, были заблаговременно изолированы по местам проживания», — сообщили в Росгвардии.

Отмечается, что подразделение продолжает работать в штатном режиме. В помещениях проведена полная дезинфекция. А комплекс всех санитарно-противоэпидемических мероприятий усилен.

Напомним, что по последним данным в Челябинской области выявлено 5 131 случай заражения коронавирусом. 2 560 человек выздоровели, 89 скончались.