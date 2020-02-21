«Первый областной» признан одним из самых цитируемых в Челябинской области

Рейтинг СМИ составила компания мониторинга «Медиалогия».

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Сайт «Первый областной» вошёл тройку самых цитируемых средств массовой информации в Челябинской области. Издание заняло вторую строчку рейтинга «Медиалогии» по итогам прошедшего года.

«Медиалогия» — крупнейшая и авторитетная компания, которая проводит анализ СМИ. Она обрабатывает по 500 тысяч материалов сайтов, газет и телеканалов в сутки.

Рейтинг составлялся на основе базы данных самых влиятельных и качественных СМИ. Их у «Медиалогии» — более 53 тысяч. Специализированные издания в топе не учитываются.

Отметим, что в 2018 году «Первый областной» также занимал вторую строчку престижного рейтинга. И в 2019 смог сохранить позиции.