Челябинск присоединился к всемирной акции по кастрации домашних животных

Он проводится ежегодно 25 февраля.

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Во всём мире «World Spay Day», день, посвящённый кастрации домашних животных, состоится 25 февраля. В России эта акция отметит свой пятилетний юбилей. И ежегодно количество участников растёт.

Основная задача данного движения состоит в том, чтобы распространить среди населения информацию о том, что кастрация является эффективным и гуманным способом минимизировать популяцию бездомных животных. А для многих хвостатых это является даже жизненной необходимостью.

Ведь, к сожалению, на сегодняшний день существует большая проблема размножения бездомных животных. И для этого можно привезти на кастрацию также и дворовых котов, помимо своих домашних питомцев.

А Челябинская ветстанция, которая традиционно участвует в этой акции, предлагает льготную программу стерилизации и кастрации, где предусмотрена скидка в 50 процентов и подарки для пушистых друзей. Также ветеринары уже третий год предоставляют квоту на бесплатную кастрацию.

«Таким образом мы вносим свой вклад в вопросы регулирования численности безнадзорных животных в городе Челябинске», — рассказали в челябинской ветстанции.

И помните, чтобы решить проблему бездомных животных, недостаточно подкармливать их где-нибудь на улице. Необходимо предотвратить появление у них потомства, обречённого на короткую жизнь и часто мучительную гибель.

Поэтому можно прийти во вторник, 25 февраля, в клинику и оплатить операцию своему питомцу, или же уличному, по льготной стоимости.

Адреса клинки челябинской ветстанции:

«Ветлечебница на Свердловском» — Свердловский тракт, 18А;

УВЛ Металлургического района — улица Пржевальского, 2;

УВЛ Тракторозаводского района — улица Марченко, 7В.

Также можно записаться на приём в режиме онлайн. Стать участником акции и помочь животным может каждый.