Морж из Миасса вошёл в десятку лучших на чемпионате мира по плаванию в холодной воде

На соревнованиях в Словении участвовали более тысячи человек.

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Не так давно в Словении прошёл чемпионат мира по плаванию в холодной воде. Там участвовали более тысячи человек из 36 стран. И одним из участников стал морж из Миасса Сергей Власов.

Он приобрёл дом в аренду на берегу озера Тургояк и каждый день купается в холодной воде. Даже соорудил себе небольшую купель и поставил над ней ограждение. Так он делает уже семь лет.

«Спортивно-холодное плавание для меня больше хобби и стиль жизни, нежели вид спорта. Но регулярно участвую в различных соревнованиях, в том числе и международных. Моей „коронной“ дистанцией является двухсотметровка. Там я занимал всегда призовые места», — рассказывает Сергей Власов.

Но в этих состязаниях он решился заплыть на 450 метров свободным стилем. Признаётся, что раньше ему эта дистанция казалась недосягаемой. Но она далась ему довольно легко. И по итогу он смог занять в этой новой для себя дистанции 11-е место.

А вот в «коронных» 200 метрах брассом он попал в десятку лучших — девятое место. Но Сергей не гонится за победами. Ему важнее, чтобы душе и телу было комфортно.