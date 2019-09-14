В Челябинске стартует Long Fashion Weekend осень-зима 2019-2020

В этом году проект выходит на международный уровень.

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Сегодня, 14 сентября, в Челябинске стартовало мероприятие, которого ждали все, кто следит за современными модными тенденциями — Long Fashion Weekend осень-зима 2019-2020. В этом году мероприятие проходит на территории фудмаркета «Белый рынок».

«Перед началом, гостей мероприятия ждала развлекательная программа, перформанс, а также фотозоны от партнеров», — рассказал сайту «Первый областной» корреспондент медиахолдинга ОТВ.

В этом году мероприятие выходит на международный уровень, поскольку в нем примут участие иностранные гости, среди которых диджей из Нью-Йорка, а также целый проект из Сан-Франциско — выставка, которая пройдет на открытой площадке LFW.

Отметим, что завтра, 15 сентября, участников мероприятия ждут в Доме фотографов, где для них представят товары дизайнеров, а также лекции от спикеров, которые продлятся с 15:00 до 21:00.