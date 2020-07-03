Более 2,5 тысяч южноуральских детей планируют отдохнуть в санаториях региона в июле

Оздоровительная кампания начинается в следующий четверг.

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Летняя оздоровительная кампания начнётся в Челябинской области в следующий четверг, 9 июля. Всего в течение июля планируют отправится в санатории региона 2740 детей. На организацию их отдыха выделено 250 150 000 рублей.



Получение путёвок осуществляется через управление соцзащиты, при этом они выдаются бесплатно. Смена в санаториях в этом году будет длиться 24 дня, а в загородных лагерях — 21 день. Однако коронавирус внёс свои коррективы в работу организаций. Как сообщила министр социальных отношений Ирина Буторина, для защиты детей были приняты «беспрецедентные» противоэпидемические меры.

«Исключается временный выезд детей, отменяются так называемые „родительские дни“, выездные экскурсии, массовые мероприятия. Все в день заезда пройдут медицинский контроль и осмотр на наличие симптомов респираторных заболеваний. Но очень многое будет зависеть и от самих родителей, их ответственного отношения к подготовке детей для отправки на отдых»,— отметила Ирина Буторина.

После прохождения ребенком тестирования на COVID-19 и получения медицинского заключения очень важно обеспечить соблюдение всех ограничительных мер до приезда на отдых. Это значит, что детям нужно соблюдать масочный режим обрабатывать руки, а также необходимо минимизировать контакты вне семьи.

Отметим, что первым в рамках летней кампании начнёт работу златоустовский санаторий «Металлург». В учреждение приедет 363 ребёнка