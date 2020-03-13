Ещё 8 медалей вручили ветеранам к юбилею Победы

С воинами и тружениками тыла встретились Алексей Текслер и Николай Цуканов.

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В правительстве Челябинской области сегодня, 13 марта, было непривычно уютно: угощения, чай и стихи. Губернатор региона Алексей Текслер, а также полномочный представитель президента России в УрФО Николай Цуканов собрали за одним столом ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

Им вручали медали в честь юбилея великой Победы. За чаепитием участники делились своим прошлым. Так 95-летний Адольф Митин, который родом с Кольского полуострова, рассказывал, что его звучное имя не мешало ему строить военную карьеру. Наоборот, все его товарищи по-доброму над этим шутили.

Он пошёл на войну в 17 лет, следом за отцом. Но смог устроиться матросом на мотобот — небольшое моторное судно. Из-за отличного слуха служил «слухачом» на Северном флоте, мог отличить вражеский мотор от советского. На него ориентировались самолеты и артиллерия.

К окончанию войны он отучился в военно-морском училище и отправился на Балтику. Но последние 40 лет Адольф Митин живёт в Челябинске.

«Считаю, что это мой город. Я больше всего его люблю. Это прекрасное место. Я овладел многими специальностями, что помогло мне в службе», — поделился ветеран Великой отечественной войны.

Полпред президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов, который родился в Калининградской области, отметил, что лично для его семьи Вторая мировая война дала возможность обрести вторую Родину.

«Калининградская область — это Кёнигсбергская область, так называемая. Поэтому я этот праздник с нетерпением всегда жду и всегда, когда есть возможность, стараюсь ездить туда, общаться с ветеранами, говорю им самые открытые, честные, искренние слова благодарности и признательности», — отметил Николай Цуканов.

А вот Алексей Текслер подчеркнул, что в регионе ковалась Победа, ведь все предприятия региона были мобилизованы для работы на нужды фронта. И каждый четвёртый житель Челябинской области шёл на войну.

«Прошу вас не молчать, если необходима любая помощь, особенно если есть какие-то проблемы или просьбы. Мы сделаем всё, чтобы решить любую проблему. Для нас это крайне важно. Все мы живём и воспитываем детей только благодаря вашему подвигу», — резюмировал Алексей Текслер.

Более 17 тысяч человек получат в этом году юбилейные медали к 75-летию Победы. Тем, кому сложно выходить на улицу, награды привезут прямо на дом, в руки. Все награды вручат южноуральским ветеранам до 9 мая.