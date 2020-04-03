Машин стало значительно меньше на дорогах Челябинской области

Мониторинг трафика проводят каждый день.

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В Челябинской области значительно уменьшилось количество автомобилей на дорогах. Мониторинг трафика движения в регионе проводится ежедневно, чтобы отследить, как южноуральцы соблюдают режим самоизоляции.

«Мы видим существенное изменение трафика на дорогах, по состоянию на 2 апреля мы фиксировали порядка 60% снижение трафика по агрегаторам такси. По состоянию на вчерашний день снижение движения на дорогах — 55%, на федеральных трассах снижено движение на 75%», — сообщает губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Напоминаем, что в регионе введен режим обязательной самоизоляции. Покидать жилье можно только по острой необходимости. Водителей на дорогах региона могут остановить сотрудники полиции, чтобы уточнить цель передвижения.