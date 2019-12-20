Первые 100 дней: жители Челябинской области смогут напрямую задать вопрос губернатору

Алексей Текслер подведет итоги года в прямом эфире.

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25 декабря глава Челябинской области проведет прямую линию с жителями региона. Алексей Текслер в режиме реального времени ответит на вопросы южноуральцев. Спросить о наболевшем можно будет, как в прямом эфире, так и заранее. Свои вопросы, фото- и видео-обращения можно разместить в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм» с хэштегом #спроситекслера, а также по телефону: 8(351)701-501-7.

В ходе эфира Алексей Текслер подведет итоги первых 100 дней работы после официального вступления в должность.

«Выбран именно такой формат, потому что важно прямое общение с жителями региона, важно услышать именно их вопросы. Общаться губернатор с южноуральцами будет в течение двух часов. Вопросы можно будет присылать заранее, но и в ходе прямого эфира их будут продолжать принимать как по телефону, так и в социальных сетях», — рассказала Мария Хворостова, начальник Управления пресс-службы и информации Правительства Челябинской области.



Прямой эфир, в котором Алексей Текслер ответит на обращения жителей Челябинской области, будет организован на телеканале Россия-24 25 декабря в 14:00.

Прямые трансляции будут вестись на телеканале ОТВ, а также на сайте 1obt.tv и в социальных сетях сайта «Первый областной».