Ирина Текслер посетила медцентр «Кия», занимающийся реабилитацией детей с ДЦП

Первая леди региона изучает имеющиеся на территории области благотворительные практики.

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Медицинский центр «Кия», уже 20 лет занимающийся реабилитацией детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата сегодня, 18 декабря, с рабочим визитом посетили первая леди Челябинской области Ирина Текслер, основатель фонда «Воскресение» Евгений Воскресенский, а также основательница фонда «Планета женщин» Алла Маркова.



Директор медцентра Любовь Беркович рассказала о том, что в центре реабилитация проходит по уникальной методике, познакомила гостей с некоторыми пациентами, а также поведала историю появления у центра нового здания.

«Этот центр мне подарили мои пациенты, которые были грудными, когда я им помогла. Они сказали: тем, что мы сейчас имеем, мы обязаны вам. Это те слова, ради которых человек живет», — делится эмоциями с сайтом «Первый областной» Любовь Беркович.

Упражнения и терапия, которая применяется в центре, основана на методиках разных стран. Благодаря им, в центре есть дети, которые научились ходить, а также те, кто избежал страшных диагнозов, благодаря занятиям.

«Я познакомился с Любовью Беркович в 2016 году. После этого был организован фонд, мы стараемся помогать тем, кто в Челябинске, хоть фонд и зарегистрирован в Москве. Я составил письмо Алексею Текслеру, чтобы на базе этого центра был открыт южноуральский центр, где смогут помочь людям со сложнейшими заболеваниями», — прокомментировал для сайта «Первый областной» Евгений Воскресенский.

Ирина Текслер же подчеркнула, что для начала необходимо решить первоочередные проблемы центра: например, отсутствие подъемника для маломобильных пациентов.

«Меня много спрашивают о благотворительности, сейчас я езжу по области, изучаю, какие уже есть фонды, кто их поддерживает. Сегодня мы увидели симбиоз фонда "Воскресение" и "Планета женщин", с их помощью узнали о центре "Кия". Я поддерживаю все инициативы, в том числе и о создании южноуральского центра. У нас большая область, а этот центр уже стал притяжением, потому что ставит на ноги детей с ДЦП», — подчеркнула Ирина Текслер.

Первая леди региона отметила, что продолжит работу в данном направлении, рассчитывая на всестороннюю помощь и поддержку правительства области.