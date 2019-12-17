Алексей Текслер рассказал о челябинском смоге в Москве

Губернатор принимает участие в форуме «Чистая страна».

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Алексей Текслер сегодня работает Москве. Губернатор принял участие в форуме «Чистая страна», на котором обсуждают реализацию национального проекта «Экология» в России. Глава Челябинской области в очередной раз отметил, что вопросы охраны окружающей среды для него стоят на первом месте. Подтверждением стал вчерашний показательный разбор действий минэкологии по вопросу смога в областном центре.

«Текслер выступит на итоговой коллегии Минприроды, где расскажет о реализации нацпроекта „Экология“ в Челябинской области. А прямо сейчас на выставке он пообщался со спецпредставителем Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым. Вместе они осмотрели мобильный комплекс мониторинга экологической ситуации», — сообщили в пресс-службе Правительства Челябинской области.

Что касается смога, то губернатор прокомментировал в Москве и эту ситуацию, пояснив, что требует от подчиненных оперативного мониторинга состояния воздуха в Челябинске и регионе в целом. Кроме того, губернатор поручил минэкологии регулярно предоставлять ему отчет об экологический ситуации в области.