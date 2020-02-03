Первую медаль в честь 75-летия победы вручили ветерану в Саткинском районе

Эстафету главы региона перенимают в муниципалитетах.

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Глава Саткинского района Александр Глазков сегодня, 3 февраля, вручил первую медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.» ветерану, участнику Сталинградской битвы, Асляму Султанову. Юбилейную награду 96-летнему жителю Сулеи привезли домой, вместе с поздравлениями и пожеланиями крепкого здоровья и благополучия.

Повестку на фронт сулеинец получил в 18 лет, она пришла в марте 1942 года. Уже через три месяца, в июне того же года, Аслям Султанов принял «боевое крещение» под Сталинградом. Он был включен в состав 214-го Башкирского дивизиона.

Ветеран рассказывает, что, как сейчас, помнит черное от немецких самолетов небо над головой, которые совершали одну атаку за другой. Тогда сулеинец получил свою первую контузию. Вспоминая все, через что ему пришлось пройти, современному поколению Аслям Акрамович желает только одного — мира.

«Желаю, чтобы войны, такой, которую пережил я, больше не было. Хочу, чтобы молодые не видели ее, она очень тяжелая, здоровье забирает. Берегите себя», — говорит Аслям Султанов.

На груди у Асляма Султанова уже гордо расположились медали «За оборону Сталинграда», «За форсирование Днепра», «За взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией» и орден Отечественной войны. Теперь к ним добавилась еще одна — юбилейная — «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».