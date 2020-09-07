Берег Миасса в Челябинске будет полностью принадлежать людям

Уже готов проект реконструкции набережной вдоль «Мегаполиса».

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Впервые за 20 лет в Челябинске общими усилиями администрации и жителей был создан проект реконструкции Набережной вдоль реки Миасс в районе «Мегаполиса». В настоящее время эта территория служит «хаотичной стоянкой и автомобильным транзитом». В управлении архитектуры Челябинска планируют сделать весь берег реки связанным единым пространством, которое будет принадлежать людям.

«Это место не нагружено функциями, зато мы продумали множество сценариев, в которых вы наслаждаетесь общением и прогулками вдоль реки. Посидеть за стойкой с видом на реку, растянуться на лежаках под деревьями. Встретиться шумной компанией и не мешать другим? Не проблема, мы и это продумали. Теперь можно будет назначить встречу „у кролика“, чтобы не потеряться», — рассказали в управлении архитектуры Челябинска.

Навстречу городским урбанистам пошло и руководство культурно-развлекательного комплекса. Вместо сквозного проезда планируют оборудовать велодорожку, которая будет совмещена с техническим проездом для «Мегаполиса». Между велосипедистами и пешими гуляющими людьми будет высажена зеленая стена.

«Строительство этого участка набережной начнётся в следующем году. Мы не забыли про выход к воде с набережной, но для его проектирования нам требуется больше времени на проектные изыскания и на подсчет его стоимости. Поэтому его мы пока вынесли в отдельный этап», — добавили в администрации.

Специалисты управления архитектуры завели страницу в твитере, куда жители смогут направлять свои вопросы, касательно обозначенного проекта. Каждый комментарий будет отслеживаться, и ни один вопрос не останется без ответа.

Посмотреть, каким проектировщики видят пространство за мегаполисом, можно в телеграм-канале «Первого областного».