Еще один участок набережной Миасса благоустроят в Челябинске

На этот раз работы затронут территорию от бассейна «Ариант» до Ленинградского моста.

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В Челябинске планируют благоустроить еще один участок набережной реки Миасс. О том, что работы будут проводить на территории, расположенной между бассейном «Ариант» на улице Российская и Ленинградским мостом, сообщил начальник управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов.

«По заказу ЧЭМК сейчас проводится конкурс среди архитекторов на лучший проект развития этих площадок. Свои предложения готовят специалисты из Челябинска и Екатеринбурга», — прокомментировал ситуацию Владимир Сафонов.

Разрабатывать проект благоустройства набережной планируют с учетом пожеланий челябинцев и городской администрации.

Напомним, что городская администрация уже сообщила о создании проекта масштабной реконструкции набережной Миасса недалеко от «Мегаполиса». Работы по нему начнутся уже в следующем году. Для того, чтобы жители города, могли задавать вопросы о ходе строительства и проекте, Управление архитектуры объявило о создании страницы в «Твиттере», где они будут реагировать на все обращения.