/ Авария и первомайский снегопад парализовали движение на трассе М-5

Большегрузы «застряли» в горной зоне.

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Первомайская погода доставила сложности автомобилистам, решившим «переобуться» к последнему весеннему месяцу. На трассе М-5 возникли сложности с движением. Большегрузные автомобили стоят в горной зоне Челябинской области. Затруднения фиксируются на подъеме Уреньга.

На Уреньге все завалено снегом, большегрузы стоят. Мы развернулись, чтобы переобуться и поехать через Медведевку до Сатки. — прокомментировала Галина Лихачева.

Также участники движения сообщают об аварии с участием грузовика. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», на данному участке дороги скорость «упала» до 15 километров в час. Затруднения отмечаются на протяжении 30 километров.