/ Митинги, концерты и торжественные речи: Челябинск празднует Первомай

Представители профсоюзов вышли на праздник.

Сегодня, 1 мая, на главные улицы Челябинска вышли представители профсоюзов и общественных организаций. Участниками первомайской акции стали несколько тысяч человек. Самый крупный митинг состоялся на Театральной площади. Первые лица города поздравили горожан с праздником.

Сегодня с большим чувством гордости и счастья я с удовольствием поздравляю вас с праздником весны и труда. Этот праздник поистине любим всеми поколениями челябинцев, поэтому является всенародным! Мы сегодня вместе с профсоюзами идем в одном строю. Мы стояли, стоим и будем стоять на страже простого рабочего человека. — поздравил участников митинга председатель законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш.

Отметим, что в завершении акции представители профсоюзов озвучили свои требования, которые должны облегчить жизнь жителей города.