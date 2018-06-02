/ Юная жительница Красноармейского района выступит на одной сцене с Димой Биланом

Вокалистка пройдет стажировку в известном продюсерском центре

Жительница Красноармейского района Дарья Пашнина готовится к своему первому выступлению со звездами российской эстрады. На одной сцене девочка споет с Димой Биланом, Сати Казановой, Яной Рудковской и Владом Рамм. Юная вокалистка отправила видео собственного выступления на конкурс «Суперхит». Жюри, в составе которого Полина Гагарина, Вячеслав Зайцев, Борис Грачевский и другие звезды, выбрали тройку лучших исполнителей в сезоне 2017−2018. В их числе и Дарья Пашнина.

Я мечтала об участии в крупном проекте Всероссийского масштаба. Несколько раз пыталась попасть в известный всем «Голос. Дети», но не удавалось. А сейчас у меня нет слов. Я очень рада и буду старательно готовиться к большому выступлению. — делится впечатлениями Дарья Пашнина.

Дарья выступит в дуэте с победительницей проектов «Голос. Дети» и «Детская Новая волна», участницей Детского Евровидения Алисой Кожикиной. Прямой эфир состоится уже 3 июня в 15:00 на «Первом канале».