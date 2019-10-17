Первого замглавы Сосновского района, обвиняемого в мошенничестве, отпустили под домашний арест

Суд учел состояние здоровья Азархина.

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Сегодня, 17 октября, суд изменил меру пресечения первому заместителю главы Сосновского района Игоря Азархина, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере. Адвокат обжаловал постановление о заключении чиновника под стражу до 1 декабря.

«Суд апелляционной инстанции изменил самую строгую меру пресечения на домашний арест на тот же срок с учетом состояния здоровья обвиняемого», — сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Напомним, заместитель главы Сосновского района Игорь Азархин был задержан 1 октября. Чиновник обвиняется в мошенничестве при покупке здания под строительство детского сада на сумму порядка 50 миллионов. Он лично подписал документы о покупке объекта, цена на который была завышена в несколько раз. Для размещения дошкольного учреждения было приобретено старое общежитие. Цена контракта превысила 50 миллионов рублей, в то время как реальная стоимость здания составила около девяти миллионов.

Третьего октября в Центральном районном суде ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Однако адвокаты просили отпустить Азархина под домашний арест, так как у него имеется ряд заболеваний, из-за которых он не может находиться в СИЗО.