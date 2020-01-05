Правоохранители задержали подозреваемого в использовании чужой банковской карты

Владелец карты потерял ее в начале года.

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В Магнитогорске правоохранители задержали подозреваемого в использовании чужой банковской карты. О том, что кто-то расплачивается его утерянной картой, в отдел полиции «Левобережный» Управления МВД России по городу Магнитогорску сообщил местный житель. Карту он потерял в начале месяце, после чего он начал получать уведомления о том, что его картой кто-то расплачивается. Всего злоумышленник успел потратить около 4000 рублей.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность, и местонахождение подозреваемого. Им оказался житель Магнитогорска 1987 года рождения, имеющий постоянное место работы и ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. Мужчина нашел банковскую карту и бесконтактным способом оплатил при помощи нее покупки в нескольких магазинах, вместо того, чтобы сообщить о находке в банк или полицию», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа», за это ему может грозить лишение свободы на срок до трех лет.