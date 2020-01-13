Мошенники прикрываются мэром Челябинска и требуют деньги

Неизвестные просят перевести средства в благотворительный фонд.

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Руководители муниципальных учреждений в Челябинске стали жертвами атаки телефонных мошенников. Неизвестные, ссылаясь на то, что они представители главы города Натальи Котовой, пытались добиться того, чтобы им перечислили денежные средства.

«Например, главврачу одной из городских больниц сегодня позвонил некий "Алексей Николаевич Павлов" и попросил перевести деньги в "благотворительный фонд"», — сообщает начальник управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов.

Владимир Сафонов уверяет: Наталья Котова к таким звонкам отношения точно не имеет. И напоминает, что необходимо быть бдительным и не переводить денежные средства незнакомым людям.