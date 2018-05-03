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Магнитогорцы первыми в регионе останутся без отопления

Коммунальщики уже приступили к работам в жилом фонде.
сегодня в 14:32
  |  Общество

С наступлением мая южноуральские власти задумались о завершении отопительного сезона. Там, где планируется отключение отопления, ночная температура не должна опускаться ниже +8 градусов в течение пяти дней. По данным «Гисметео», такой температурный режим наблюдали в Магнитогорске в конце апреля. Именно поэтому город стал первым в Челябинской области, где отключат отопление.

В соответствии с пунктом 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений многоквартирных домов и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ, постановляю установить датой окончания отопительного периода в жилищном фонде города 3 мая. — говорится в постановлении главы Магнитогорска Сергея Бердникова.

Сайт «Первый областной» узнал, планируется ли отключение отопления в других крупных городах региона. Их власти пока не намерены завершать отопительный период из-за низкой ночной температуры. Как только все показатели будут соответствовать нормативам, начнутся мероприятия по отключению квартир от тепла.

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