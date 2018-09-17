/ Борис Дубровский: «Ответственность за подачу тепла в дома несут лично главы территорий»

Челябинская область отчиталась о подготовке к отопительному сезону.

Уже на 98% готова к отопительному сезону Челябинская область. В Кусе и вовсе тепло стало поступать в жилые дома. Это стало возможным, потому что в регионе сформирована материально-техническая база, в том числе для безопасного прохождения отопительного периода. Полностью готовы 782 котельных, на очереди еще 33. На особом контроле объекты Юрюзани, Копейска и Троицка. В последнем городе из списка продолжаются работы, нужно еще 2 недели.

Прошу на особый контроль взять территории, где были сорваны сроки вхождения в осенне-зимний период в прошлом году, напомню, что ответственность за подачу тепла в дома южноуральцев несут лично главы территорий. Также все территории должны быть готовы в ближайшее время подать тепло в социальные учреждения. — сказал Борис Дубровский.

Отметим, что на объекты социальной сферы начали подавать тепло в Златоусте, Саткинском и Аргаяшском районах, Кыштыме, Верхнем Уфалее, Усть-Катаве. Соцучреждения могут сами подать заявку, если в зданиях холодно, и батареи там станут горячими.