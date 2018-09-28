/ Стала известна точная дата начала отопительного сезона в Челябинске

О его старте сообщает администрация города.

Отопительный сезон в столице Южного Урала начнется в понедельник, 1 октября. Соответствующее распоряжение появилось на сайте администрации Челябинска.

Независимо от форм собственности теплоснабжающие организации осуществят отпуск тепловой энергии потребителям, включая социальные объекты, уже в ближайший понедельник. Управляющим организациям рекомендовано обеспечить запуск отопления и нормативную температуру воздуха в помещениях жилого фонда. — рассказали сайту «Первый областной» в администрации Челябинска.

Напомним, что в прошлом году отопительный сезон в Челябинске начался в последних числах сентября.