/ Челябинской области представили первого замминистра строительства региона

Постановление подписал губернатор Борис Дубровский.

В правительстве Челябинской области произошли кадровые изменения. Пост исполняющего обязанности первого замминистра строительства и инфраструктуры занял Владимир Ушаков. С 1 декабря он будет организовывать и контролировать работу ведомства на время отсутствия министра.



Постановление губернатора о назначении Владимира Ушакова исполняющим обязанности первого заместителя министра строительства и инфраструктуры региона было подписано 30 ноября. В связи с этим ему пришлось досрочно сложить депутатские полномочия. 30 ноября на заключительном для него заседании Законодательного собрания области Владимиру Ушакову вручили благодарственное письмо «За вклад в развитие законотворческой деятельности». — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области.

Строительную специальность Владимир Ушаков освоил в Магнитогорском горно-металлургическом институте имени Носова. Затем он изучил экономику и управление в строительстве в Тюмени. Владимир Ушаков 18 лет работал в «Трест Магнитострой», трижды избирался в собрание депутатов Магнитогорского городского округа, 9 лет проработал в администрации города Магнитогорска начальником управления экономики, заместителем главы города по финансам и экономике. В 2015 году Владимира Ушакова избрали в депутаты ЗСО. Он занимал эту должность до настоящего времени.