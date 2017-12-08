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/ Дома «Гринфлайта», «Речелстроя» и «Челябинскстройиндустрии» будут сданы к Новому году

Дома «Гринфлайта», «Речелстроя» и «Челябинскстройиндустрии» будут сданы к Новому году

Из 45 проблемных домов в регионе останется 38.
сегодня в 16:18
  |  Общество

Проблему обманутых дольщиков продолжает решать правительство Челябинской области. На очередном совещании, которое провел губернатор Борис Дубровский, заявили о финальной стадии сдачи 7 домов. 5 из них расположены в микрорайоне «Академ Riverside», 1 — в поселке Чурилово по улице Ферганской. Его сдает компания «Челябинскстройиндустрия». Последний дом, который будет сдан в 2017 году, принадлежит «Речелстрою».

Мы должны действовать энергично и помочь жителям проблемных домов в максимально сжатые сроки получить свои квартиры. Мы должны использовать любую возможность, которая поможет решить эту острую проблему. — прокомментировал губернатор Борис Дубровский.

Правительство дало комментарий и по «возрождению» строительства домов, принадлежащих «Речелстрою». Содействует этому компания «Западный луч». Она не только строит «замороженные» на время дома, но и облагораживает прилегающую территорию. Пока часть работ приходится выполнять за личные деньги. Правительство такую ситуацию не одобряет.

Сейчас работы ведутся, конечно, не так, как хотелось бы, компания «Западный луч» свои средства тратит. Купили на этой неделе еще один лифт, практически за семь миллионов рублей, и того уже купили два лифта и проводят отделочные работы, работы по благоустройству. Все идет к тому, что в этом году в «Речелстрое» будет сдан один дом. — рассказал вице-губернатор Сергей Шаль.

Всего в регионе считаются проблемными 45 домов в Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Копейске и Чебаркульском районе. Главы муниципалитетов предложили свои варианты решения сложившейся проблемы. Это смена застройщиков, привлечение инвесторов, помощь Фонда защиты прав дольщиков. Продумать работу с последним попросил губернатор Борис Дубровский. Готовый механизм представят главе региона в конце декабря.

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