/ Бетонный забор в сквере Челябинска возмутил жителей города

Ограждение рабочие установили в выходной день.

В минувшее воскресенье, 3 декабря, в челябинском сквере на пересечении улиц Воровского и Доватора появились рабочие и строительная техника. За несколько часов они огородили небольшой участок бетонными плитами. Ранее там планировалось строительство 16-этажного дома. Появление рабочих и забора возмутило жителей соседних домов. Проживающая там челябинка Вера Григорьева высказывает резко против строительства. Она уверена, что проект приведет к вырубке деревьев и серьезным коммунальным проблемам.

У нас были публичные слушания, мы ходили. Тогда этот проект отклонили, но формулировку потом написали почему-то «на доработку». А какого проекта? То ли зеленой зоны, то ли дома. Какой проект? Вот было двояко, хоть так, хоть эдак читай. Сказали нам, что будут потом повторные слушания через три месяца. Приблизительно это должно было случиться в первых числах марта. Я до 8 марта следила, нет и нет этих слушаний. После 8 звоню — так публичные слушания будут? Нет, говорят, еще решение не принято. И все, это дело затихло, затихло, затихло. Я сходила на прием к Тефтелеву. У меня есть бумажка от администрации, что разрешение на строительство не выдавалось. — прокомментировала Вера Григорьева радио «Business FM Челябинск».

По информации строителей, которую они сообщили местным жителям, работы ведет фирма «Жилтехстрой», однако руководство компании эти данные опровергает. В разговоре с радио «Business FM Челябинск» замдиректора «Жилтехстроя» Сергей Тартаковский заявил, что видел проект, а жителям беспокоиться не о чем.

Мы отношения к этому участку не имеем. Мы права уступили уже очень, очень, очень давно по этой площадке. Я так, опять же, краем информацию видел о проекте застройки этой территории. И, на самом деле, насколько мне известно, сам сквер там не будет ликвидироваться, уничтожаться. Наоборот, там серьезный проект подготовлен развития. Сквер там останется и приобретет даже опрятную форму, вид товарный. Человеку приятно будет через него прогуляться. Я видел, так скажем, краем глаза проект. А застройка, насколько это известно мне, не затронет вот эти насаждения зеленые. — прокомментировал Сергей Тартаковский.

Отметим, что это не единственная спорная стройка в Челябинске. Причиной серьезного противостояния стал проект торгового комплекса на пешеходной аллее рядом с перекрестком улиц Молодогвардейцев и Братьев Кашириных. Строители установили там забор, оградили участок, включающий множество многолетних деревьев и тротуар. В борьбе за территорию жителей поддержали директор экофонда «Моя Планета» Виталий Безруков и депутат Калининского района, зоозащитник Карен Даллакян. Как рассказал последний, с июня прошлого года застройщики хотят построить на указанном участке торговый комплекс. Борьба за землю с попеременным успехом идет до сих пор. Ночью в выходные нтам случился пожар, вспыхнул сарай для рабочих.