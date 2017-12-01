/ Гендиректора застройщика ЖК «Яркая жизнь» отпустили домой

Подозреваемый сдал свой загранпаспорт.

29 ноября гендиректора застройщика ЖК «Яркая жизнь» Григория Чурбакова отправили в СИЗО. Его задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Сегодня, 1 декабря, прошло избрание меры пресечения. Следователь настаивал на заключении под стражу. По его мнению, Чурбаков мог уехать за границу, скрываясь от следствия и суда, оказывать давление на потерпевших и свидетелей, будучи на свободе. Оснований для ареста суд не увидел.

Суд принял решение — в удовлетворении ходатайства следователя отказать, поскольку сведений о том, что Чурбаков скроется от дознания, следствия или суда, не имеется; заграничный паспорт Чурбаков сам добровольно передал следователю, о чем имеется заявление Чурбакова и не отрицается следователем. В ходе расследования никто из потерпевших, свидетелей не указывал на то, что Чурбаков оказывает на них какое-либо давление, высказывает угрозы. Чурбаков имеет постоянное место жительства, работы, ранее не судим, положительно характеризуется по месту работы и жительства. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Курчатовского районного суда города Челябинска.

Из-под стражи Григория Чурбакова освободили в зале суда, однако решение не вступило в законную силу. Следователи могут его обжаловать.



Напомним, по информации прокуратуры, в установленные сроки строительство ЖК «Яркая жизнь» не было завершено, документы по вводу в эксплуатацию не оформлены, в соответствии с договорами долевого участия помещения по актам приема-передачи участникам долевого строительства не передали, денежные средства были направлены на иные цели, не связанные с возведением жилых домов, причинив последним ущерб на сумму более 1 миллиона рублей.



Ранее губернатор Челябинской области Борис Дубровский однозначно высказал о долевом строительстве, что от подобного механизма нужно отказаться. Глава региона пояснил, что модель долевого строительства себя исчерпала, настала пора переходить к другим, более цивилизованным формам работы, при которых риски будут лежать на самих застройщиках и банках, а не на людях.