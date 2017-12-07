/ 13 тысяч южноуральцев проверили свое здровье в новой столичной онкоклинике

В день врачи принимают от полутысячи пациентов.

В новой онкологической клинике Челябинска подвели итоги первого месяца работы. За этот период удалось принять около 13 тысяч пациентов. Для этого в медицинском учреждении трудятся 24 специалиста разных профилей. «В ход» идут аппараты для ультразвуковой диагностики, рентгеновский комплекс и другие приборы.

Ежедневно к нам обращается от 500 до 600 пациентов. Это жители и Челябинска, и Челябинской области, и соседних регионов. — рассказала сайту «Первый областной заместитель главного врача по поликлинической работе ЧОКЦО и ЯМ Наталья Ворошина.

Напомним, онкологическая поликлиника была открыта 31 октября. Новое здание строили два года, там организовали не только кабинеты для приема пациентов, но и стационар, а также малые операционные. В поликлинике установили новейшее оборудование, на закупку которого потратили 200 миллионов рублей. Помещение рассчитано на 500 посещений в смену, учреждение работает в две смены: с 7 утра до 19 часов. Прием ведут 24 врача по 29 направлениям.

