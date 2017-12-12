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/ Уникальный протонный центр для онкобольных построят в Челябинске через два года

Уникальный протонный центр для онкобольных построят в Челябинске через два года

Сегодня в России действует только один подобный центр.
сегодня в 18:20
  |  Общество

Через два года в Челябинске построят протонный центр, в котором будут проходить лечение страдающие от онкологии люди. Он уникален, потому что сейчас в России функционирует лишь один центр подобного формата в городе Обнинске. Южноуральские специалисты долго изучали его опыт. Теперь в Челябинске идет подготовительный этап работы. Прошли переговоры с разработчиками и строителями протонного генератора.

Протонная терапия незаменима для решения очень деликатных, технологически сложных вопросов, например, облучения некоторых опухолей мозга, опухолей орбиты глаза. Допустим, при меланоме сетчатки мы сможем облучить нужный участок, не повреждая хрусталик. На всех других аппаратах хрусталик входит в зону облучения, и существует риск потери зрения пациентом. Протонная терапия незаменима в детской онкологии, те же ретинобластомы у детей встречаются очень часто. — сообщил главный врач ЧОКЦО и ЯМ Андрей Важенин.

Работать с протонным генератором будут квалифицированные физики и врачи. Их обучение проведут на базе Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена.

Протонный центр появится на базе Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины уже в 2019 году. Его строительство одобрила федеральный министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Главная цель всех наших инвестиций в медицину — чтобы помощь оказывалась вовремя, качественно, бесплатно, без очередей. — прокомментировал строительство центра губернатор Борис Дубровский.

Напомним, что онкологический центр и онкологическая поликлиника открылись в Челябинске в октябре 2017 года. Спустя месяц там установили сверхмощный рентген-аппарат, способный разглядеть даже самые мелкие образования и позволить распознать рак на ранних стадиях.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

Игорь
22:06, 12.12.2017
Опубликованная информация о втором центре протонной терапии на базе Челябинского онкодиспансера является недостоверной. - в опубликованном виде. Первый центр протонной терапии, способный оказывать медицинскую помощь с использованием самых эффективных и современных технологий протонной терапии открыт этой осенью в Санкт-Петербурге. Кстати, с участием министра здравоохранения Вероники Скворцовой. Оборудование - импортное от ведущих мировых производителей, центр частный, но будет оказывать медицинскую помощь в системе ОМС - бесплатно до граждан. Второй аналогичный откроется в следующем году - в г.Дмитровграде Ульяновской области - система ФМБА. Комплекс протонной терапии в Обнинске, пока по технологическим возможностям существенно уступает зарубежным аналогам. Эффективность технологий лечения опухолей различных локализаций на отечественном комплексе еще требует доказательства в клинических исследованиях. Что, очевидно и будет осуществляться. Факт открытия центра протонной терапии в Челябинске сам по себе положительный - и радует. Но к потребителям информации следует относиться с большим уважением.

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