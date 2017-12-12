/ Уникальный протонный центр для онкобольных построят в Челябинске через два года

Сегодня в России действует только один подобный центр.

Через два года в Челябинске построят протонный центр, в котором будут проходить лечение страдающие от онкологии люди. Он уникален, потому что сейчас в России функционирует лишь один центр подобного формата в городе Обнинске. Южноуральские специалисты долго изучали его опыт. Теперь в Челябинске идет подготовительный этап работы. Прошли переговоры с разработчиками и строителями протонного генератора.



Протонная терапия незаменима для решения очень деликатных, технологически сложных вопросов, например, облучения некоторых опухолей мозга, опухолей орбиты глаза. Допустим, при меланоме сетчатки мы сможем облучить нужный участок, не повреждая хрусталик. На всех других аппаратах хрусталик входит в зону облучения, и существует риск потери зрения пациентом. Протонная терапия незаменима в детской онкологии, те же ретинобластомы у детей встречаются очень часто. — сообщил главный врач ЧОКЦО и ЯМ Андрей Важенин.

Работать с протонным генератором будут квалифицированные физики и врачи. Их обучение проведут на базе Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена.



Протонный центр появится на базе Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины уже в 2019 году. Его строительство одобрила федеральный министр здравоохранения Вероника Скворцова.



Главная цель всех наших инвестиций в медицину — чтобы помощь оказывалась вовремя, качественно, бесплатно, без очередей. — прокомментировал строительство центра губернатор Борис Дубровский.

Напомним, что онкологический центр и онкологическая поликлиника открылись в Челябинске в октябре 2017 года. Спустя месяц там установили сверхмощный рентген-аппарат, способный разглядеть даже самые мелкие образования и позволить распознать рак на ранних стадиях.