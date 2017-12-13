/ Медиахолдинг ОТВ призывает помочь 4-летнему Сереже Докшину встать на ножки и заговорить

Из-за ДЦП у мальчика много проблем моторной функции.

Четырехлетний Сережа Докшин очень общительный и жизнерадостный мальчик. Часто улыбается маме, гулит, не плачет во время физических упражнений и с удовольствием играет в развивающие игрушки. Однако взаимодействовать с другими детками мальчик не может. Из-за серьезного диагноза, ДЦП, Сережа не умеет сидеть, ходить и говорить.

Сережа еще до рождения перенес хроническую гипоксию. С первого месяца отмечалась задержка моторного развития. В 8 месяцев врачи поставили диагноз ДЦП. У нас постоянные реабилитации. Дома с Сережей занимается инструктор ЛФК, логопед, дефектолог, массажист. Сережа начал уверенно держать голову, укрепились мышцы спины. Звуки, к сожалению, он не произносит. — рассказала сайту «Первый областной» мама мальчика Ульяна Докшина.

Сереже необходима еще одна реабилитация. В этот раз не медикаментозная, а на специальных аппаратах. Так мальчика можно будет научить ползать и ходить. Врачи уверены: у Сережи есть все шансы победить болезнь.



Один курс реабилитации стоит 170 тысяч рублей. Семья мальчика не может самостоятельно заплатить такие деньги. Поэтому медиахолдинг ОТВ и фонд «Настоящий волшебник» вместе с фондом «Родная» обращаются за помощью к южноуральцам.

Все, кого тронула история маленького Сережи Докшина, могут помочь ребенку. Для этого нужно отправить смс на номер 7522. В начале сообщения необходимо указать слово «Родная» и через пробел сумму. Она спишется с мобильного счета. Сообщение можно отправить с номеров операторов Теле2, МТС, Мегафон, Билайн и Йота. Если попросят подтвердить платеж, необходимо это сделать. Лишь в таком случае деньги поступят на счет.