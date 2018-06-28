/ Челябинский бульдозер узбекского производства впервые сошел с конвейера

Целая партия машин будет собрана в течение года.

Челябинский тракторный завод наладил сотрудничество с Ташкентом. Компания заключила партнерский договор с узбекским дилером — компанией ROAD BUILDING TECHNICS. Первая машина уже собрана, ей стал разработанный челябинским заводом бульдозер Б10М.

До недавнего времени сборка нашей техники из тракторокомплектов производилась в четырех странах ближнего зарубежья — в Беларуси, на Украине, в Казахстане и в Киргизии. Теперь к этому списку добавился Узбекистан. — рассказал сайту «Первый областной» специалист экспортной службы ЧТЗ Василий Шевчук.

Отметим, что дилерская компания получила право на изготовление двух моделей — серийный шестикатковый Б10М с двигателем Д-180 и пусковым мотором и его болотоходная версия — Т10МБ. Для того, чтобы сделать технику полноценной, впоследствии необходимо будет дополнить ее собственно ковшом. В планах у узбекской компании — выпуск целой партии тракторов.