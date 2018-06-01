/ 99% вредных примесей будет улавливать новое газоочистное оборудование на заводе в Кыштыме

Строительство современного фильтра уже началось.

Свой вклад в экологию делает Кыштымский медеэлектролитный завод. На его территории началось обустройство фундамента и возведение металлоконструкций для строительства газоочистного оборудования. Оно необходимо, чтобы улавливать вещества, выделяемые вместе с газом печи Maerz. И твердые, и газообразные примеси проходят через 4 фильтра.

Важно и то, что ныне действующий фильтр, который используется с момента открытия нового медеплавильного цеха в 1997 году, останется в технологической цепочке LÜHR FILTER как резервная линия. Мы сможем подключать его при плановых остановках основного оборудования для обслуживания и ремонта. Таким образом, утилизация металлургических газов будет осуществляться непрерывно. — прокомментировал начальник медеплавильного цеха ЗАО «КМЭЗ» Дмитрий Горшенин.

Степень очистки газов составит 99% после запуска в эксплуатацию оборудования. Фильтр также улучшит условия труда в цехе КМЭЗ. Все собранные вещества отправятся в черновой передел. Примет их ЗАО «Карабашмедь».

Добавим, что ЗАО «КМЭЗ» и ЗАО «Карабашмедь» входят в группу РМК.