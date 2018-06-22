/ Дети заводчан не смогли отдохнуть в загородном лагере из-за проблем с водой

Губернатор Борис Дубровский взял решение проблемы под личный контроль.

Детский оздоровительный лагерь «Горный» под Златоустом, в котором отдыхало несколько поколений южноуральцев, не открылся этим летом. Раньше там проводили каникулы дети сотрудников электрометаллургического завода. В этом году впервые лагерь не готов принять своих отдыхающих. Виной тому — проблемы с водоснабжением. Скважины оказались недостаточно защищены. На место прибыла правительственная комиссия.

Все остальное в лагере — хорошо и достойно. С нашей точки зрения и с точки зрения комиссии. Самое главное сейчас - получить лицензию на пользование водными недрами. Мы должны их привести в порядок, огородить и подать заявку. — пояснила директор по персоналу Златоустовского электрометаллургического завода Татьяна Милкина.

О том, что лагерь не откроется в срок, стало известно еще в мае. Тогда обеспокоенные родители начали требовать объяснить причину. Не получив ответа, они написали письмо губернатору Челябинской области Борису Дубровскому. Под документом поставили подписи более 500 человек. Глава региона взял проблему на личный контроль.

Фиксируем в качестве задачи: начать работу со второго заезда. Вот так ставим задачу и начинаем работать. — заявил Борис Дубровский.

Члены комиссии доложат губернатору Челябинской области о результатах проверки. Нарушения необходимо устранить ко второй смене. Сейчас дети заводчан распределены по другим загородным лагерям Златоуста.