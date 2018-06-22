Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
63.79 +0.17 73.69 +0.08
Челябинск
сейчас
 
+15 °C
завтра
 
+22 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Дети заводчан не смогли отдохнуть в загородном лагере из-за проблем с водой

Дети заводчан не смогли отдохнуть в загородном лагере из-за проблем с водой

Губернатор Борис Дубровский взял решение проблемы под личный контроль.
сегодня в 17:00
  |  Общество

Детский оздоровительный лагерь «Горный» под Златоустом, в котором отдыхало несколько поколений южноуральцев, не открылся этим летом. Раньше там проводили каникулы дети сотрудников электрометаллургического завода. В этом году впервые лагерь не готов принять своих отдыхающих. Виной тому — проблемы с водоснабжением. Скважины оказались недостаточно защищены. На место прибыла правительственная комиссия.

Все остальное в лагере — хорошо и достойно. С нашей точки зрения и с точки зрения комиссии. Самое главное сейчас - получить лицензию на пользование водными недрами. Мы должны их привести в порядок, огородить и подать заявку. — пояснила директор по персоналу Златоустовского электрометаллургического завода Татьяна Милкина.

О том, что лагерь не откроется в срок, стало известно еще в мае. Тогда обеспокоенные родители начали требовать объяснить причину. Не получив ответа, они написали письмо губернатору Челябинской области Борису Дубровскому. Под документом поставили подписи более 500 человек. Глава региона взял проблему на личный контроль.

Фиксируем в качестве задачи: начать работу со второго заезда. Вот так ставим задачу и начинаем работать. — заявил Борис Дубровский.

Члены комиссии доложат губернатору Челябинской области о результатах проверки. Нарушения необходимо устранить ко второй смене. Сейчас дети заводчан распределены по другим загородным лагерям Златоуста.

Общество
Юбилей отпразднует студенческий спортивный лагерь ЮУрГУ
15.03.2018
Юбилей отпразднует студенческий спортивный лагерь ЮУрГУ
Общество
Популярный оздоровительный лагерь в Челябинской области закрыли на карантин из-за одного ребенка
22.08.2017
Популярный оздоровительный лагерь в Челябинской области закрыли на карантин из-за одного ребенка
Общество
Спортивный лагерь на Касаргах проверят следователи
12.07.2017
Спортивный лагерь на Касаргах проверят следователи
Происшествия
4-летняя девочка скончалась после поездки в летний лагерь в Чебаркуле
05.06.2017
4-летняя девочка скончалась после поездки в летний лагерь в Чебаркуле
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Организаторы лотереи готовы вручить победителю из Челябинска 170 миллионов рублей
сегодня в 17:56
Организаторы лотереи готовы вручить победителю из Челябинска 170 миллионов рублей
Происшествия
Иномарка перевернулась на Свердловском проспекте Челябинска
  
сегодня в 17:39
Иномарка перевернулась на Свердловском проспекте Челябинска
Общество
Конгресс-холл «Таганай-2020» станет главной площадкой саммитов ШОС и БРИКС
сегодня в 17:19
Конгресс-холл «Таганай-2020» станет главной площадкой саммитов ШОС и БРИКС
Спорт
«Россия, вперед!» Южноуральские тракторы поддерживают национальную сборную
сегодня в 17:16
«Россия, вперед!» Южноуральские тракторы поддерживают национальную сборную
Общество
Дети заводчан не смогли отдохнуть в загородном лагере из-за проблем с водой
сегодня в 17:00
Дети заводчан не смогли отдохнуть в загородном лагере из-за проблем с водой
Происшествия
Опубликованы новые фотографии разыскиваемого в Челябинске педофила
сегодня в 15:19
Опубликованы новые фотографии разыскиваемого в Челябинске педофила
Происшествия
Отец отругал водителя фуры, сбившего его ребенка на «зебре» в Златоусте
  
сегодня в 15:11
Отец отругал водителя фуры, сбившего его ребенка на «зебре» в Златоусте
Общество
Гамма-нож и Кибер-нож: отличия, возможности и особенности
сегодня в 14:54
Гамма-нож и Кибер-нож: отличия, возможности и особенности
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6