Первая новогодняя губернаторская елка прошла в Челябинске

На праздник собрались выдающиеся спортсмены со всей области.

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Новогодний праздник для спортсменов Челябинской области открыл череду губернаторских елок в 2019 году. Сегодня, 17 декабря, во Дворце спорта «Юность» собралось более 3000 юных спортсменов. На торжественную церемонию награждения прибыла первая леди региона Ирина Текслер.

«Сегодня мы открываем череду новогодних губернаторских елок, первая — новогодняя елка на льду. На елке присутствуют юные спортсмены, которые привыкли всегда быть первыми, поэтому они открывают вереницу праздничных мероприятий. Челябинская область занимает ведущее место в десятке самых спортивных регионов Российской Федерации. Это заслуженно, потому что многие олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы родились и выросли на Южном Урале», — рассказала сайту «Первый областной» Ирина Текслер.

За высокие достижения в 2019 году наградили множество спортсменов.

«Каждый год на коллегии мы определяем итоги уходящего года, десяток лучших спортсменов, тренеров, врачей. 4 десятка по олимпийским и неолимпийским видам спорта. В этом году была серьезная конкуренция. В 2018 году наши спортсмены завоевали 1,5 тысячи медалей, в 2019 — 2,7 тысячи медалей», — прокомментировал для сайта «Первый областной» министр физической культуры и спорта Леонид Одер.

После торжественной части для юных спортсменов показали новогоднюю сказку «Эльфы: Тайна зимнего леса» от труппы артистов из Екатеринбурга. Ежегодно они приезжают с новыми новогодними представлениями для южноуральских юных спортсменов.