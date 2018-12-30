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/ Челябинские храмы готовятся к Рождественским богослужениям

Челябинские храмы готовятся к Рождественским богослужениям

Первые литургии пройдут уже 4 января.
сегодня в 14:00
  |  Общество

Сразу после нового года православные южноуральцы станут готовиться к празднику Рождества Христова. 7 января в храмах пройдут богослужения, отличающиеся особой торжественностью.

В Челябинской епархии сообщили, что первое богослужение, предпраздничное, состоится еще 4 января. Оно известно как Царские часы. Через два дня, 6 числа, все вновь соберутся в храмах Челябинской митрополии. В Рождественский Сочельник утром отслужат последнюю литургию рождественского поста, а вечером пройдет великое повечерие, лития, утреня и первый час.

Затем, в ночь с 6 на 7 января, состоится главное рождественское богослужение — праздничная Божественная литургия. Во многих городских храмах утром 7 января состоится ещё одна литургия — для тех, кто не смог прийти на ночное богослужение. 7 января оканчивается Рождественский пост и начинаются Святки. Это дни особенной радости и торжества о Родившемся Господе, когда церковный устав отменяет даже пост по средам и пятницам. Последний день Святок — 17 января. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Челябинской епархии.

Расписание богослужений в храмах Челябинска

Свято-Симеоновский кафедральный собор (Кыштымская, 32)

6 января — Ранняя литургия (06:00), Поздняя литургия (08:30), Вечернее богослужение (17:00);

7 января — Литургия (полночь), Поздняя литургия (08:30).

Богоявленский мужской монастырь (Пятая Электровозная, 5А)

6 января — Литургия (08:30), Вечернее богослужение (17:00);

7 января — Литургия (полночь).

Одигитриевский женский монастырь (Энергетиков, 21А)

6 января — Литургия (07:30), Вечернее богослужение (16:45), Исповедь (22:30);

7 января — Литургия (полночь), Водосвятный молебен (15:00).

Свято-Троицкий храм (Кирова, 60А)

6 января — Ранняя литургия (06:30), Поздняя литургия (08:30), Вечернее богослужение (17:00);

7 января — Ранняя литургия (полночь), Поздняя литургия (08:30).

Александро-Невский храм (Алое поле, 1)

6 января — Литургия (08:00), Вечернее богослужение (17:00);

7 января — Литургия (полночь).

Храм Смоленской Иконы Божией Матери «Одигитрия» (Привокзальная площадь, 1)

6 января — Литургия (08:00), Вечернее богослужение (17:00);

7 января — Литургия (полночь).

Свято-Васильевский храм (проспект Ленина, 6)

6 января — Литургия (08:00), Вечернее богослужение (17:00), Вечернее богослужение (в сокращении) и литургия (23:00);

7 января — Ранняя литургия (07:00), Поздняя литургия (10:00).

Свято-георгиевский храм (Жукова, 30)

6 января — Ранняя литургия (06:00), Поздняя литургия (09:00), Вечернее богослужение (17:00);

7 января — Ранняя Литургия (полночь), Поздняя литургия (08:00).

Свято-Сергиевский храм (проспект Победы, 338)

6 января — Литургия (08:00), Вечернее богослужение (17:00);

7 января — Ранняя литургия (01:00), Поздняя литургия (09:00).

Храм Преображения Господня (Новоградский тракт, 1/1)

7 января — Ночная праздничная литургия (01:00).

Храм Иерусалимской иконы Божьей Матери на территории юридического колледжа (проспект Победы, 290В)

7 января — Ночная праздничная литургия (полночь).

Храм Успения Пресвятой Богородицы (Свердловский тракт, 14А, остановка «Ветлечебница»)

6 января — Литургия (08:00), Вечернее богослужение (16:00);

7 января — Литургия (полночь).

Храм в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» (2-я Павелецкая, 36)

6 января — Литургия (08:40), Всенощное бдение (21:00);

7 января — Литургия (полночь).

Храм в честь священномученика Петра Крутицкого (ул. Салавата Юлаева, 38/1)

6 января — Исповедь (08:00), Литургия (08:30), Исповедь (22:00), Вечернее богослужение (23:00);

7 января — Литургия (полночь).

Храм в честь святого пророка Божия Илии и мученицы Татианы (Березовая, 1 «а»)

6 января — Литургия (08:00), Вечернее богослужение (16:00);

7 января — Литургия (полночь).

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