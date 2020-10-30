Миндортранс Челябинской области объявил стоимость проезда на «Ласточке»

Стали известны цены билетов до разных населенных пунктов региона.

Послушать 00:00

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области опубликовало стоимость билетов на электропоезд «Ласточка». Накануне стало известно, что первый рейс поезда будет запущен уже 5 ноября 2020 года. Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер.

Из Челябинска в Магнитогорск цена билета на «Ласточку» будет начинаться от 750 рублей.

«Из Челябинска до Троицка можно будет доехать за 360 или 720 рублей; до Тамерлана — за 600 или 1200 рублей; до Карталов — за 700 или 1400 рублей (все цены указаны на классы "стандарт" и "бизнес", соответственно). Также предусмотрены следующие тарифы: из Троицка до Тамерлана билет обойдется в 280 или 560 рублей, до Карталов — 350 или 700 рублей; до Магнитогорска — 650 или 1410 рублей. Добраться из Тамерлана до Карталов можно за 130 или 260 рублей; до Магнитогорска — за 500 или 1000 рублей. Билет из города Карталы в Магнитогорск обойдется в 460 рублей для пассажиров класса „стандарт“ или 920 рублей — для класса „бизнес“», — сообщает пресс-служба Миндортранса Челябинской области.

Электропоезд оборудован климат-контролем с обеззараживанием воздуха, удобными туалетными комнатами, системами видеонаблюдения, информационными табло. Кроме того, вагоны будут удобны для людей с ограниченными физическими возможностями.

Приобрести билеты можно будет с 1 ноября 2020 года. Поскольку на проездном документе будет указано место, для его оформления потребуются персональные данные пассажира.