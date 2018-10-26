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/ Челябинские мамы пожаловались на отсутствие вакцин БЦЖ в роддомах

Челябинские мамы пожаловались на отсутствие вакцин БЦЖ в роддомах

Последняя партия, по данным Минздрава, поступила неделю назад.
сегодня в 14:52
  |  Общество

Жительницы Челябинска, недавно ставшие мамами, начали жаловаться на отсутствие вакцины от туберкулеза в больницах. Новорожденным не делают обязательную прививку, в частных клиниках сообщают, что и не будут этим заниматься, так как им вакцину не дают. Некоторые уверяют, что такая ситуация длится уже два года.

Информацию частично опровергли в региональном Минздраве. По данным ведомства, последнюю партию вакцины привезли в октябре, до этого — в середине лета. Дефицита нет.

Государственные медицинские учреждения получают вакцину БЦЖ путем федеральной поставки, на сроки которой повлиять невозможно. Вакцина поставляется централизованно и поступает в больницы, работающие в системе ОМС. Поэтому нет возможности поставить такую прививку в частных клиниках. — пояснили сайту «Первый областной» в пресс-службе регионального Минздрава.

Малышам, не получившим прививку в роддоме, поставят ее в поликлинике по месту жительства. Родителям достаточно туда обратиться с соответствующей просьбой.

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