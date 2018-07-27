/ Жюри назвало имена наиболее ярких участников проекта «Лица»

Выступила первая десятка претендентов на роль телеведущего.

Первые участники совместного проекта ОТВ и «Восточного экспресса» презентовали себя в прямом эфире кастинга. Десять человек поочередно вышли к микрофону, чтобы рассказать о себе и удивить жюри.

Кто-то поет, кто-то танцует, а некоторые делают упор на свой интеллект. Участникам задают вопросы, ответы на которые также очень важны. Тот, кто не растерялся и ответил имеет больше шансов понравиться жюри. Впечатление произвела 18-летняя Валерия, которой предложили экспромт. Девушка в прямом эфире выступила от лица телеведущей и провела опрос на коммунальную тему.

Они сейчас другие. Валерия уверенно себя ведет в кадре. Ее недостатки связаны с возрастом. — отметила представитель жюри Ольга Лихачева.

Некоторые участники выходят на помост перед жюри случайно. Мать троих детей и двоих внуков пришла поддержать дочь, которая и уговорила ее пойти на кастинг.

Мне понравилась мама Яны. Она очень хорошо смотрится в кадре. Можем пригласить ее в какую-то рубрику. — поделился руководитель проекта «Лица» Павел Михайлов.

Первый день кастинга завершится примерно в 20:00 27 июля. А продолжится 30 июля. В конце каждого дня жюри объявить в прямом эфире имена тех, кто прошел в следующий тур. Следите за ходом кастинга в прямом эфире прямо сейчас на сайте «Онлайн ТВ».