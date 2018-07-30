/ Во второй этап проекта «Лица» прошел 21 участник

1 августа стартует интернет-голосование.

Первый этап проекта «Лица» завершился. Жюри потребовалось 2 дня, чтобы познакомиться со всеми конкурсантами, раскрыть их потенциал и отобрать лучших из претендующих на должность ведущего. Оказалось, что на Южном Урале немало талантов, а потому во второй тур проекта прошли не 15 человек, как изначально заявлялось, а 21. Теперь им предстоит погрузиться в телевизионное закулисье, которое отличается от представлений зрителя.

По итогам кастинга мы выяснили, что больше всего телеведущими хотят стать юристы, психологи, представитель шоу-бизнеса. Большинство из желающих стать телеведущими не смотрят телевизор и не читают новостей. Думают, что за них все напишут, сделают, подготовят, а они лишь будут телезвездами, став одним из команды ОТВ и «Восточного экспресса». Не осознают, какой труд за всем этим кроется. — прокомментировал сайту «Первый областной» руководитель проекта «Лица» Павел Михайлов.

Участников проекта, прошедших во 2 тур, разделят на группы. В одной будут готовить ведущих программ информационного вещания, во второй — развлекательных программ. Их ждут мастер-классы, перевоплощения, будут экстремальные испытания, а также экспромт-выступления на камеру. Таким образом конкурсантов проверят на прочность.

Во второй тур прошли:

Петр Оликер

Джамшит Садыгов

Наталья Дранкова

Дмитрий Соловьянов

Игорь Ковалев

Андрей Болконский

Наталья Рысина

Виктория Кичимайкина

Валерия Потапова

Антон Шмаков

Марина Букреева

Светлана Вострикова

Глеб Кабаков

Анастасия Васильева

Валерия Чистоклетова

Карина Гатина

Евгений Насыров

Никита Атуров

Максим Ястребов

Юлия Макарова

Екатерина Назарова

Напомним, 1 августа стартует голосование за лучшего ведущего на сайте 1obl.tv. В нем примут участие абсолютно все, кто был на открытом кастинге.

Конкурсанты будут заявлены в двух номинациях. Лидеры голосования получат шанс получить работу на ОТВ или «Восточном экспрессе»

Однако последнее слово, как всегда, останется за жюри. На телеэкранах в качестве ведущих смогут появиться только те, кто достойно проявил себя по ходу второго тура.