/ Во второй этап проекта «Лица» прошел 21 участник

Первый этап проекта «Лица» завершился. Жюри потребовалось 2 дня, чтобы познакомиться со всеми конкурсантами, раскрыть их потенциал и отобрать лучших из претендующих на должность ведущего. Оказалось, что на Южном Урале немало талантов, а потому во второй тур проекта прошли не 15 человек, как изначально заявлялось, а 21. Теперь им предстоит погрузиться в телевизионное закулисье, которое отличается от представлений зрителя.
По итогам кастинга мы выяснили, что больше всего телеведущими хотят стать юристы, психологи, представитель шоу-бизнеса. Большинство из желающих стать телеведущими не смотрят телевизор и не читают новостей. Думают, что за них все напишут, сделают, подготовят, а они лишь будут телезвездами, став одним из команды ОТВ и «Восточного экспресса». Не осознают, какой труд за всем этим кроется. — прокомментировал сайту «Первый областной» руководитель проекта «Лица» Павел Михайлов.
Участников проекта, прошедших во 2 тур, разделят на группы. В одной будут готовить ведущих программ информационного вещания, во второй — развлекательных программ. Их ждут мастер-классы, перевоплощения, будут экстремальные испытания, а также экспромт-выступления на камеру. Таким образом конкурсантов проверят на прочность.
Во второй тур прошли:
-
Петр Оликер
-
Джамшит Садыгов
-
Наталья Дранкова
-
Дмитрий Соловьянов
-
Игорь Ковалев
-
Андрей Болконский
-
Наталья Рысина
-
Виктория Кичимайкина
-
Валерия Потапова
-
Антон Шмаков
-
Марина Букреева
-
Светлана Вострикова
-
Глеб Кабаков
-
Анастасия Васильева
-
Валерия Чистоклетова
-
Карина Гатина
-
Евгений Насыров
-
Никита Атуров
-
Максим Ястребов
-
Юлия Макарова
-
Екатерина Назарова
Напомним, 1 августа стартует голосование за лучшего ведущего на сайте 1obl.tv. В нем примут участие абсолютно все, кто был на открытом кастинге.
Конкурсанты будут заявлены в двух номинациях. Лидеры голосования получат шанс получить работу на ОТВ или «Восточном экспрессе»
Однако последнее слово, как всегда, останется за жюри. На телеэкранах в качестве ведущих смогут появиться только те, кто достойно проявил себя по ходу второго тура.