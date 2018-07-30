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/ Во второй этап проекта «Лица» прошел 21 участник

Во второй этап проекта «Лица» прошел 21 участник

1 августа стартует интернет-голосование.
сегодня в 18:31
  |  Общество

Первый этап проекта «Лица» завершился. Жюри потребовалось 2 дня, чтобы познакомиться со всеми конкурсантами, раскрыть их потенциал и отобрать лучших из претендующих на должность ведущего. Оказалось, что на Южном Урале немало талантов, а потому во второй тур проекта прошли не 15 человек, как изначально заявлялось, а 21. Теперь им предстоит погрузиться в телевизионное закулисье, которое отличается от представлений зрителя.

По итогам кастинга мы выяснили, что больше всего телеведущими хотят стать юристы, психологи, представитель шоу-бизнеса. Большинство из желающих стать телеведущими не смотрят телевизор и не читают новостей. Думают, что за них все напишут, сделают, подготовят, а они лишь будут телезвездами, став одним из команды ОТВ и «Восточного экспресса». Не осознают, какой труд за всем этим кроется. — прокомментировал сайту «Первый областной» руководитель проекта «Лица» Павел Михайлов.

Участников проекта, прошедших во 2 тур, разделят на группы. В одной будут готовить ведущих программ информационного вещания, во второй — развлекательных программ. Их ждут мастер-классы, перевоплощения, будут экстремальные испытания, а также экспромт-выступления на камеру. Таким образом конкурсантов проверят на прочность.

Во второй тур прошли:

  • Петр Оликер

  • Джамшит Садыгов

  • Наталья Дранкова

  • Дмитрий Соловьянов

  • Игорь Ковалев

  • Андрей Болконский

  • Наталья Рысина

  • Виктория Кичимайкина

  • Валерия Потапова

  • Антон Шмаков

  • Марина Букреева

  • Светлана Вострикова

  • Глеб Кабаков

  • Анастасия Васильева

  • Валерия Чистоклетова

  • Карина Гатина

  • Евгений Насыров

  • Никита Атуров

  • Максим Ястребов

  • Юлия Макарова

  • Екатерина Назарова

Напомним, 1 августа стартует голосование за лучшего ведущего на сайте 1obl.tv. В нем примут участие абсолютно все, кто был на открытом кастинге.

Конкурсанты будут заявлены в двух номинациях. Лидеры голосования получат шанс получить работу на ОТВ или «Восточном экспрессе»

Однако последнее слово, как всегда, останется за жюри. На телеэкранах в качестве ведущих смогут появиться только те, кто достойно проявил себя по ходу второго тура.

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